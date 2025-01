LIERNA. COMMOSSO SALUTO A PADRE ALBERTO PER IL 60ESIMO DI SACERDOZIO

LIERNA – Grande giornata di festa domenica a Lierna per il sessantesimo di sacerdozio di padre Alberto Pensa.

Il sacerdote ha frequentato per quattro anni il seminario dei Padri Betherramiti a Colico, compiendo poi il percorso ad Albavilla fino all’ordinazione sacerdotale avvenuta il 12 giugno del 1965. La sua preparazione per diventare missionario si è svolta per 5 anni ad Albavilla e altri due in Inghilterra per imparare la lingua inglese. La sua partenza per la missione in Thailandia è avvenuta il…

