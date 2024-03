LIERNA – Intorno alle 17:50 di oggi, sabato 23 marzo, è avvenuto un distacco di massi dalla parete rocciosa nei pressi della SS36 all’altezza di Lierna.

Il comando dei Vigili del Fuoco sta intervenendo con la squadra Saf per la valutazione dello smottamento; in supporto è stato inviato l’elicottero ‘Drago’ per la ricognizione visiva.

Aggiornamenti appena disponibili, in questa stessa pagina.

RedCro