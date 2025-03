LIERNA, NUOVO SCONTRO FRAGOMELI-SINDACA SUL SOTTOPASSAGGIO

LIERNA – “Cos’altro deve succedere perché Regione Lombardia, la Giunta Fontana, i suoi assessori si sentano responsabili e finalmente chiamati a risolvere la situazione del sottopassaggio di Lierna? Adesso sono veramente preoccupato anche per la stabilità del sottopasso e della sovrastante linea ferroviaria: voglio sapere se effettivamente tutti quegli ‘incidenti’ non ne minano la sicurezza”. Lo dice Gian Mario Fragomeli, consigliere regionale del PD, di fronte alle inequivocabili immagini dell’ennesimo tir incastrato nel piccolo tunnel che collega le aziende di Lierna con il resto del mondo.

“Non è vero che il problema non esiste. E non conta il colore politico delle amministrazioni. Qui sta succedendo un guaio che va a colpire il cuore produttivo di una località già non priva di disagi e forse sta creando un danno più grande di quello che si possa pensare. Adesso…