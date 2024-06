“LIFE SUPPORT, LA NAVE DI EMERGENCY” IN MOSTRA AL MUNICIPIO DI LECCO

LECCO – In occasione della ‘Giornata mondiale del rifugiato’ nel cortile del palazzo comunale dal 20 al 22 giugno, sarà allestita la mostra ‘Life Support, la nave di Emergency’, promossa dal gruppo locale Lecco e Merate di Emergency in collaborazione con il Comune di Lecco.

L’allestimento sarà inaugurato mercoledì 19 giugno alle 17 in sala consiliare, con interventi del sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, di Matteo Giuffrida, volontario di Emergency, e Micol De Brabant, membro dello staff della Life Support, che porterà la sua testimonianza diretta nelle operazioni di salvataggio e racconterà le sue esperienze e le storie di sofferenza dei naufraghi.

La mostra narra il lavoro di Emergency nel Mediterraneo centrale, una delle rotte migratorie più pericolose al mondo. Attraverso immagini, suoni, video, testimonianze e visori 360°, l’esposizione offrirà ai visitatori un percorso immersivo che permetterà di comprendere ciò che accade durante i salvataggi in mare, sia dal punto di vista delle persone soccorse, sia di chi presta soccorso. Le opere esposte includono scatti di fotografi come Giulio Piscitelli, Gabriele Micalizzi, Dario Bosio, Davide Preti, Francesco De Scisciolo e Giorgio Dirindin, che sono stati a bordo delle missioni di salvataggio nei mesi precedenti

In mare dal dicembre del 2022, la Life support di Emergency, che opera con un equipaggio di 29 persone tra marittimi, medici, mediatori e soccorritori è giunta alla sua 19^ missione nel corso della quale ha portato in salvo 1629 persone (dati maggio 2024).

“Grazie alla collaborazione di Emergency in occasione della giornata mondiale del rifugiato portiamo a Lecco un’importante esposizione, che presenta un percorso esperienziale nel quale il visitatore è guidato a ripercorre e rivivere il dramma dei migranti, che attraversano il mare – dice l’assessora alla Cultura del Comune di Lecco, Simona Piazza – La mostra valorizza anche l’importante lavoro che Emergency e altre organizzazioni internazionali fanno nel supporto e nel salvataggio di queste persone, riaffermando come diritto fondamentale la tutela della vita delle persone, che troppo spesso viene violato nel Mediterraneo. Per questo motivo, l’amministrazione comunale, collabora con Emergency nella divulgazione dei contenuti allestiti in questa mostra”.