LECCO – La campagna denominata ‘LILT FOR MEN – Percorso Azzurro’ è dedicata alla prevenzione e alla diagnosi precoce dei tumori maschili, in particolare della prostata, la cui incidenza cresce di anno in anno.

Con questa campagna nazionale, LILT intende potenziare il proprio impegno nella cura e nella promozione di azioni di carattere preventivo, sia primario che secondario, volte alla sensibilizzazione della popolazione maschile in merito alle principali patologie oncologiche della sfera genitale maschile.

Per il 2022, la campagna si svolgerà dal 23 al 30 novembre. Sono in programma presso gli ambulatori LILT della Provincia visite urologiche di prevenzione. Per prenotazioni contattare i call center LILT di Lecco, Merate e Casatenovo.

Per sensibilizzare sulla tematica e raccogliere fondi a sostegno delle attività di prevenzione oncologica, la LILT Associazione Provinciale di Lecco organizza inoltre uno spettacolo di cabaret venerdì 18 novembre alle 20:30 all’Auditorium Giusi Spezzaferri di Merate.