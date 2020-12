LECCO – In occasione della tradizionale festa di San Nicolò, patrono di Lecco, che ricorre domenica 6 dicembre, le volontarie della sede di Lecco della LILT Associazione Provinciale hanno realizzato piccoli sacchetti contenenti la mela e dolciumi da regalare agli utenti che accederanno in questi giorni all’ambulatorio di Lecco per le consuete visite di prevenzione per i propri bambini.

Un gesto che, in questo particolare momento di emergenza nazionale, vuole essere di buon auspicio per il prossimo anno, senza dimenticare che la prevenzione resta l’arma più efficace in campo oncologico.