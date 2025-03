LILT, TORNA LA “SETTIMANA NAZIONALE PER LA PREVENZIONE ONCOLOGICA”

LECCO – Con l’arrivo della primavera si rinnova uno dei principali appuntamenti della LILT: la campagna della “Settimana Nazionale per la Prevenzione Oncologica”, che quest’ anno va dal 15 al 23 marzo. Il simbolo della Settimana per la Prevenzione è da sempre l’olio extravergine di oliva 100% italiano, ingrediente principale della dieta mediterranea, ricco di preziose qualità nutrizionali e antitumorali.

Questa campagna è promossa dalla LILT Nazionale e ha lo scopo di divulgare ai cittadini la cultura della prevenzione che si basa su due concetti fondamentali che sono: vivere secondo un corretto stile di vita ed effettuare controlli periodici per ottenere una diagnosi precoce. Seguire queste due regole, infatti, riduce la possibilità di comparsa delle neoplasie del 30-40%.

La LILT Associazione Provinciale di Lecco APS, partecipa come sempre a diffondere l’iniziativa. Vivere secondo un corretto stile di vita significa adottare una serie di comportamenti e di abitudini che devono promuovere il nostro benessere fisico e psichico. Ecco le regole che gli esperti consigliano per prevenire le malattie oncologiche. Mantenere il peso forma; restare fisicamente attivi tutti i giorni; seguire una dieta ricca di cereali integrali, verdura, frutta e legumi; limitare il consumo di fast-food e altri elementi lavorati ricchi di zuccheri e grassi; ridurre il consumo di carni rosse; non fumare; bere con moderazione; esporsi al sole con le adeguate protezioni e nelle ore più fresche. Si tratta di consigli utili anche per i pazienti che hanno superato una diagnosi di tumore e sono a rischio di recidiva.

La prima abitudine nociva da abbandonare è senza dubbio il fumo. Non fumare non riduce solo le neoplasie polmonari, le malattie respiratorie e cardiovascolari, ma anche numerose altre forme tumorali. Per quello che riguarda la diagnosi precoce è ampiamente risaputo che identificare il cancro nelle fasi iniziali aumenta le probabilità di guarigione e la necessità di effettuare pesanti terapie mediche. Perciò occorre prestare attenzione a segni e sintomi che possono essere spia di un tumore e discuterne prontamente col proprio medico o con uno specialista.

Gli screening oncologici sono finalizzati a individuare i tumori nelle fasi precoci o addirittura quando esistono solo lesioni precancerose. La diagnosi in queste fasi aumenta le probabilità di cura. L’obiettivo è sensibilizzare l’opinione pubblica sull’importanza della prevenzione e delle scelte quotidiane per migliorare la propria salute e ridurre il rischio di sviluppare malattie oncologiche.