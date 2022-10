LECCO – Oggi, 19 ottobre, è la Giornata mondiale del tumore al seno. In questa giornata sono concentrate molte iniziative legate alla prevenzione del tumore ma che si estendono a tutto il mese, anche per questo ottobre è definito il mese rosa.

L’OMS – Organizzazione Mondiale della Sanità ha dichiarato ottobre mese di sensibilizzazione sul cancro al seno, creando una campagna sanitaria il cui obiettivo è aumentare l’assistenza e il supporto forniti alla sensibilizzazione, alla diagnosi precoce, alle cure e alle cure palliative di chi soffre della patologia. Quella contro il cancro al seno è una delle sfide più importanti per la ricerca. L’obiettivo è curare tutte le donne e trovare nuove cure per chi affronta le forme più aggressive, per poter colorare di rosa anche quel pezzo mancante del nastro.

Tra le varie iniziative di questa giornata, la Lilt Associazione Provinciale di Lecco ha scelto di omaggiare con un ciclamino rosa le donne presenti per le terapie nei day hospital oncologici degli ospedali di Lecco e Merate. Un gesto semplice ma di forte vicinanza e soprattutto di speranza in questa giornata simbolica.