LILT: UN SUCCESSO LA DECIMA GIORNATA DELLA PREVENZIONE

LECCO – Nella sede degli scout di Lecco la decima edizione della Festa della Prevenzione, evento conclusivo dei progetti di prevenzione primaria organizzati dalla LILT nelle scuole di ogni ordine e grado della Provincia.

Il nuovo presidente LILT, Paolo Ripamonti ha aperto l’evento: “La LILT di Lecco è impegnata da anni nella diffusione della cultura della prevenzione attraverso la prevenzione primaria a scuola e la prevenzione secondaria attraverso visite di prevenzione oncologica presso le sedi di Lecco, Merate, Casatenovo e Primaluna.” L’evento è stato presentato da Laura Valsecchi, coordinatrice dei progetti scolastici LILT: “UNMAKING THE APPEAL: giù la maschera dell’inganno“. Questo è lo slogan proposto per la Giornata mondiale senza tabacco di quest’anno, un’occasione per riflettere sulla dipendenza da nicotina e riflettere su come le industrie a volte ci influenzano verso pratiche differenti di fumo che vanno dal tabacco alla sigaretta elettronica, pratiche molto in aumento tra i giovani, anche della provincia di Lecco”.

I progetti appena conclusi riguardavano i principali fattori di rischio per le malattie oncologiche: fumo, abuso di alcol, sedentarietà, alimentazione scorretta e avevano come obiettivo generale la diffusione e promozione delle abitudini comportamentali e degli stili di vita ottimali per una corretta prevenzione oncologica. Nel pomeriggio più di un centinaio di ragazzi si sono riuniti con i loro genitori e insegnanti per un momento di festa in giardino, con musica, animazione, merenda sana a base di frutta e – momento più atteso dai ragazzi – la premiazione degli elaborati presentati dagli studenti: nell’ambito dei progetti, infatti, gli operatori LILT hanno “sfidato” i giovani studenti a partecipare a un concorso a premi: disegni e ricette sane per “Alimentare la salute” e spot promozionali contro il tabacco per “Good bye fumo!”

Per “Alimentare la salute” sono state premiati gli alunni di terza della scuola primaria “Diaz” di San Giovanni per aver creato le migliori ricette salutari. Per la scuola secondaria di primo grado sono state premiate le migliori ricette suddivise in varie categorie. I migliori lavori sono stati svolti da Fausto e Lorenzo dell’ICS di Casatenovo (ricetta sostenibile); MariaSole e Leila della scuola media di Malgrate (ricetta golosa); Giulia, Alice, Viola, Nermin dell’ICS Civate (ricetta interculturale); Chiara e Aia dell’ ICS di Airuno (ricetta sana).

Per il progetto “Good Bye Fumo” sono stati premiati alcuni lavori della scuola primaria di Calolziocorte (Sala) e Malnago. Al primo posto si è posizionata Agata Pallavicini per aver creato il miglior cartellone anti fumo. Per la scuola secondaria di primo grado sono stati premiati molti lavori. Si sono distinte Elena, Sofia ed Emma dell’ICS di Merate (miglior video); Maria, Beatrice, Vittoria, Matilde, Angelica, Sofia e Anna dell’ICS di Robbiate (miglior plastico); Alessandro e Stefano della scuola secondaria “Stoppani” di Lecco (miglior Cartellone); Viola dell’ICS di Merate (miglior disegno); Alessandro e Bryan dell’ICS Cernusco Lombardone (miglior canzone); infine Michela, Carlotta, Rachele e Melissa dell’ICS di Robbiate (migliore presentazione multimediale).

I ragazzi presenti hanno ricevuto un buono Decathlon per poter acquistare attrezzatura sportiva. La LILT ringrazia tutte le scuole della provincia di Lecco che hanno partecipato, con entusiasmo e spirito di gruppo, ai progetti proposti e si augura di proseguire la proficua collaborazione nell’anno scolastico a venire.