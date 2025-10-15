L’IMA LECCO RICONFERMATA “SCUOLA AMBASCIATRICE DELL’ECONOMIA CIVILE”

FIRENZE – L’Istituto Maria Ausiliatrice di Lecco è stato riconfermato “Scuola Ambasciatrice dell’Economia Civile” in occasione dell’edizione 2025 del Festival Nazionale dell’Economia Civile, svoltosi a inizio ottobre a Firenze, nel prestigioso scenario di Palazzo Vecchio.

Una rappresentanza degli studenti della scuola secondaria di secondo grado ha presentato uno dei progetti sviluppati nell’ambito del percorso di economia civile che l’istituto porta avanti da diversi anni. Il riconoscimento, già ottenuto nel 2020, premia l’impegno costante della scuola nella promozione di un modello economico che mette al centro la persona, il bene comune e la sostenibilità.

L’economia civile, le cui radici risalgono al pensiero di Antonio Genovesi, si fonda su valori come fiducia, mutuo vantaggio e felicità, in alternativa a una visione puramente utilitaristica dell’economia. Negli ultimi anni studiosi come Stefano Zamagni, Luigino Bruni ed Elena Granata hanno riportato al centro del dibattito questo paradigma, che ispira anche la progettualità educativa dell’IMA di Lecco, orientata a formare cittadini consapevoli e responsabili, capaci di contribuire a un cambiamento positivo nella società.

Grazie alla collaborazione con la Scuola di Economia Civile e con Next – Nuova Economia per Tutti, l’istituto ha potuto affinare le proprie proposte didattiche e creare nuove opportunità formative per gli studenti. Ogni anno, un gruppo di alunni partecipa al Festival di Firenze, dove ha l’occasione di approfondire i temi trattati a scuola e incontrare protagonisti di rilievo del mondo economico, come il premio Nobel per l’economia Abhijit Banerjee, noto per il suo approccio sperimentale alla lotta contro la povertà globale.

“Sono molto felice per il riconoscimento che abbiamo ottenuto – afferma la prof.ssa Maridele Sandionigi, che ha accompagnato i ragazzi – è un’ulteriore conferma di ciò che vogliamo insegnare ai nostri alunni: un’economia non basata su logiche di sfruttamento e di profitto, ma che sappia mettere al centro lo sviluppo integrale dell’uomo, dentro il contesto sociale in cui si trova a vivere. Il Festival è stata anche l’occasione per far vedere ai ragazzi che c’è un movimento ampio di persone che crede nella possibilità del cambiamento del mainstream economico.”

Anche gli studenti hanno espresso grande entusiasmo per l’esperienza vissuta.

“Partecipare al Festival Nazionale dell’Economia Civile è stata una grande opportunità per noi e per il nostro percorso scolastico, oltre che per il nostro futuro – racconta Alice Bonfanti di 5ª AFM –. Ci è stato permesso di poter assistere a conferenze da parte di esperti, economisti e imprenditori che ci hanno aperto gli occhi sui temi più importanti di questo momento storico, soffermandosi sull’economia come strumento di confronto e inclusione, trasmettendo entusiasmo e speranza.

Abbiamo vissuto questi giorni con grande interesse, infatti ci portiamo con noi un bagaglio di nuove conoscenze e pensieri che ci portano a riflettere sulle nostre scelte e sulla nostra vita quotidiana. Inoltre, è stato bello poter vivere quest’esperienza insieme ai compagni, condividendo momenti di confronto ma anche di leggerezza dove ci siamo potuti conoscere meglio. È stata un’esperienza che sicuramente ricorderemo con grande piacere.”

Con questo nuovo riconoscimento, l’IMA di Lecco rinnova il proprio impegno a essere un punto di riferimento per la diffusione dei valori dell’economia civile, promuovendo momenti di confronto e riflessione aperti alla comunità locale.

RedScuo