L’IMPEGNO DELLA PROTEZIONE CIVILE DI LECCO PER I GIOCHI OLIMPICI INVERNALI

LECCO – La Provincia di Lecco ha partecipato, nell’ambito del sistema regionale di protezione civile, alle attività collegate ai Giochi Olimpici invernali Milano Cortina 2026 dal 4 al 22 febbraio.

L’ambito specifico di impiego del servizio provinciale e del volontariato organizzato è stato inquadrato dal “Piano operativo dei dispositivi di protezione civile e di supporto alle polizie locali per la tutale della popolazione”, approvato da Regione Lombardia.

Il Piano ha individuato sul territorio provinciale 3 punti di presidio utili al monitoraggio della mobilità e per interventi in supporto della popolazione, localizzati nel Centro polifunzionale di protezione civile di Galbiate, località Sala al Barro, con funzioni di campo base, a Bellano e a Colico.

Le attività svolte hanno visto impiegati i volontari di protezione civile, con una media giornaliera di 70 persone dislocate nei 3 presidi e suddivise in squadre mobili di pronto intervento, operatori di segreteria e telecomunicazioni, in stretta collaborazione tra la Provincia di Lecco e il Comitato di coordinamento del volontariato.

La vigilanza dinamica condotta dalle squadre mobili ha portato a un conteggio finale di 39.000 chilometri percorsi.

“Il sistema provinciale di protezione civile – commentano la presidente della Provincia di Lecco Alessandra Hofmann e il consigliere provinciale delegato alla Protezione civile Antonio Pasquini – ha saputo rispondere con competenza ed efficacia al compito assegnatoci da Regione Lombardia nell’ambito di un evento straordinario come le Olimpiadi invernali. Tutto questo grazie alla collaborazione continua tra tutti gli operatori consolidata nel corso degli anni attraverso le attività di prevenzione, le esercitazioni e la pronta risposta sempre fornita in caso di emergenze sul nostro territorio. Un ringraziamento particolare a tutti coloro che hanno partecipato a questa fondamentale attività e anche ai volontari di protezione civile dell’Associazione Nazionale Alpini di Lecco che hanno svolto le loro attività di supporto nei territori interessati dai Giochi Olimpici invernali, mettendosi nuovamente a disposizione della cittadinanza e di un sistema in cui la Provincia di Lecco crede moltissimo”.