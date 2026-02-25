L’INDAGINE DI CELLULA COSCIONI LECCO: 42 I COMUNI SENZA PEBA IN PROVINCIA

LECCO – A pochi giorni dal 28 febbraio, quarantesimo anniversario dell’introduzione dell’obbligo per le pubbliche amministrazioni di adottare un PEBA, qual è la situazione nei Comuni della provincia di Lecco? A questa domanda prova a rispondere la nuova indagine della Cellula Coscioni Lecco.

I PEBA, ovvero i Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche, sono gli strumenti in grado di monitorare, progettare e pianificare interventi finalizzati al raggiungimento di una soglia ottimale di fruibilità degli edifici per tutti i cittadini. Il Piano, di cui ogni Comune dovrebbe già essersi dotato, è teso a rilevare e classificare tutte le barriere architettoniche presenti in un’area circoscritta e può riguardare edifici pubblici o porzioni di spazi pubblici urbani (strade, piazze, parchi, giardini, elementi arredo urbano); il piano deve individuare anche le proposte progettuali di massima per l’eliminazione delle barriere presenti e fare la stima dei costi. I PEBA, infatti, non sono solo uno strumento di monitoraggio, ma anche di pianificazione e coordinamento sugli interventi per l’accessibilità poiché comportano una previsione del tipo di soluzione da apportare per ciascuna barriera rilevata, i relativi costi, la priorità di intervento.

L’adozione del PEBA è imposta per legge e, segnatamente, dall’art. 32, co. 21, della legge 41 del 28 febbraio 1986, nonché dall’art. 24, co. 9, della legge 104 del 1992 e dall’art. 1, co. 2, del D.P.R. 503 del 1996, che fornisce la definizione di “barriere architettoniche“.

Attualmente, in provincia di Lecco, solo 39 Comuni hanno un PEBA approvato e registrato nel Registro Regionale Telematico dei Piani di Eliminazione delle Barriere Architettoniche di Regione Lombardia (o comunque pubblicamente consultabile). 3 sono i Comuni di cui risulta, da comunicazioni ufficiali sul sito istituzionale del Comune stesso, che abbiano avviato il procedimento di redazione del PEBA. Mentre 42 Comuni sono senza PEBA registrato nel Registro Regionale Telematico né reperibile e consultabile sul sito istituzionale del Comune (sezione “Amministrazione Trasparente – Pianificazione e governo del territorio”).

Rimandando all’altra recente indagine della Cellula Coscioni Lecco sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento e sul numero di Comuni che forniscono informazioni corrette, chiare, complete e facilmente accessibili sul tema, si segnala che ammontano a 24 i Comuni lecchesi che – contemporaneamente – sono privi di PEBA e, nonostante la nostra segnalazione di fine 2025, ancora non hanno provveduto a creare o correggere la pagina del sito istituzionale sulle Disposizioni Anticipate di Trattamento: si tratta di Annone di Brianza, Bosisio Parini, Brivio, Casargo, Cassina Valsassina, Castello di Brianza, Civate, Cortenova, Crandola Valsassina, Cremella, Cremeno, Esino Lario, Garlate, Lierna, Margno, Moggio, Morterone, Oliveto Lario, Parlasco, Premana, Primaluna, Rogeno, Suello, e Vercurago.

Nonostante l’attuale normativa in materia di barriere architettoniche sia in vigore da quarant’anni, dunque, non solo capita ancora troppo spesso di imbattersi in edifici, pubblici e privati, che impediscono l’accesso e la fruizione alle persone con varie forme di disabilità, ma la metà dei Comuni lecchesi ancora non si è dotata dello strumento previsto dalla legge per intervenire in maniera organica sull’argomento.