BARZIO – Due appuntamenti per meglio conoscere le radici della nostra economia nell’estate della Fucina. L’associazione culturale dell’altopiano apre la programmazione estiva con una conferenza sulla storia del turismo in Valsassina, “L’industria del forestiero“, un incontro curato da Marco Sampietro in collaborazione con l’associazione amici della Torre di Primaluna.