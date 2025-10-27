LINEA LECCO-BERGAMO/MILANO: DAL 31 OTTOBRE SOSPESI I TRENI SERALI

MILANO – Rete Ferroviaria Italiana, società del Gruppo FS, effettuerà lavori di manutenzione straordinaria a una travata metallica posta al chilometro 26+747 sulla linea Lecco-Bergamo/Milano.
Per consentire l’operatività del cantiere sarà necessario sospendere la circolazione dei treni tra le stazioni di Calolziocorte e Lecco Maggianico dalle 18 di venerdì 31 ottobre alle 5:30 di lunedì 3 novembre.
Il dettaglio delle modifiche al programma di circolazione dei treni è disponibile nelle stazioni, sul sito e sull’App di Trenord.