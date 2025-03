LINEA LECCO-MILANO, AVS “CONTRARIA A SOPPRESSIONI INGIUSTIFICATE”

RFI e Trenord comunicano a sorpresa tre mesi di lavori lungo la ferrovia tra Calolziocorte e Monza dal 18 marzo al 21 giugno per “importanti opere di manutenzione” sulla tratta dove viaggiano i treni delle linee Milano-Lecco-Tirano, S8 Milano-Lecco e Milano-Carnate-Ponte San Pietro.

Alleanza Verdi Sinistra è nettamente contraria a questa decisione.

Senza nessuna informazione istituzionale alle provincie di Monza, Lecco e Bergamo, ai Comuni interessati ed ai Comitati pendolari RFI non chiarisce quali siano questi lavori tanto da giustificare le soppressioni delle fermate a Mandello, Airuno, Osnago e Arcore.

Serve una migliore programmazione degli investimenti da parte di RFI.

È noto che RFI ha aperto migliaia di cantieri su tutta la rete provocando ritardi e disagi record nella circolazione dei treni.

Il numero dei cantieri è nettamente superiore alla capacità di spesa dell’azienda ferroviaria. Ciò comporta il raddoppio dei tempi di apertura dei cantieri e di conseguenza della riduzione della capacità delle linee.

Ciò significa o chiusura o limitazione delle fermate nelle tratte interessate.

Non solo, non si vorrebbe che questo modello di limitazione delle fermate, sia un banco di prova surrettizio del programma anti caos annunciato in gennaio dal Ministro dei Trasporti Matteo Salvini (soppressione del 15% dei treni e riduzione delle fermate) per ridurre i ritardi dei tempi di viaggio.

AVS sosterrà tutte le iniziative del Comitato pendolari del Meratese.

Dario Balotta, Responsabile trasporti Europa Verde

Milca Caglio, Segreteria Sinistra Italiana Lecco