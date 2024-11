LINEA MILANO-TIRANO, PROBLEMI E PROSPETTIVE NEL CONVEGNO PD A VARENNA

VARENNA – Trecentododici milioni di euro di interventi in vista delle Olimpiadi 2026 e oltre su una linea che da Lecco a Tirano è lunga 139 chilometri a cui se ne aggiungono 26 del tratto da Colico a Chiavenna. Una linea critica, come dimostrano i 193 treni cancellati e i 1137, il 54%, arrivati con un ritardo fino a 15 minuti, considerando i convogli in circolazione nel periodo che va tra il 9 settembre e il 4 ottobre scorso.

A parlarne, questa mattina a Varenna, nella sala polifunzionale di via Roma, l’assessore ai trasporti di Regione Lombardia Franco Lucente, il responsabile sviluppo infrastrutture per l’area Nord Ovest Michele Rabino, il rappresentante dei pendolari Giorgio Dahò, i rappresentanti sindacali Marco Ceriani della Fit Cisl, Diego Riva della CGIL Lecco, Sergio Falcone della Uil trasporti. Tutti seduti al tavolo di un convegno sul futuro della Milano – Tirano organizzata dal gruppo regionale del Partito Democratico, quindi dal consigliere lecchese Gian Mario Fragomeli insieme ai colleghi Gigi Ponti, Simone Negri e al vicepresidente del Consiglio regionale Emilio Del Bono …

