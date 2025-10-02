LINEE LECCO: AL VIA IL SERVIZIO A CHIAMATA DOMENICALE VAL SAN MARTINO

LECCO – Il Trasporto Pubblico Locale di Linee Lecco introduce un servizio a chiamata per le domeniche sulla Linea D144 Calolzio – Erve – Carenno, con l’obiettivo di rispondere in modo più efficiente alle esigenze delle aree a domanda più debole.
Con la ripresa delle corse domenicali in questa zona attraverso questa nuova modalità, si intende garantire la continuità del servizio invernale lungo la direttrice Calolzio – Erve – Carenno, assicurandone la sostenibilità nel tempo.
Durante la stagione invernale sarà possibile richiedere fino a quattro corse domenicali, due al mattino e due al pomeriggio, secondo la programmazione prevista.
L’attivazione del servizio avverrà tramite richiesta scritta a movimento@lineelecco.it da far pervenire entro mercoledì per la domenica successiva. Gli uffici di Linee Lecco daranno conferma
scritta della attivazione entro venerdì.