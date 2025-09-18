LINEE LECCO: CHIARIMENTI IN MERITO ALLA MODIFICA ALLA LINEA 7

LECCO – In merito alle recenti segnalazioni relative alla soppressione di una corsa della Linea 7, Linee Lecco intende chiarire alcune cose “per garantire la massima trasparenza e rassicurare l’utenza, in particolare le famiglie e gli studenti coinvolti”.

Linee Lecco dice che “la modifica si è resa necessaria a seguito del cambio di orario di uscita – dalle 13 alle 14 – di due istituti scolastici, che ha comportato la necessità di riorganizzare il servizio per garantire una copertura adeguata a tutti gli studenti, tenendo conto delle risorse disponibili (autisti e mezzi)”.

“In questo contesto, è stato prioritario assicurare un servizio TPL agli studenti che, diversamente, non avrebbero avuto alcuna alternativa di trasporto pubblico. La corsa della Linea 7 è stata quindi riprogrammata per rispondere a questa esigenza – prosegue Linee Lecco -. Per quanto riguarda gli studenti dell’Istituto Kolbe, in uscita alle 13:50, è stata individuata una valida alternativa: Linea 1 in transito alle 13:54, con fermata coincidente con quella della Linea 7, situata sul lato scuola, quindi senza necessità di attraversamenti stradali; proseguimento con Linea 2 dalla fermata di via Adamello alle 14:16, raggiungibile comodamente a piedi in sicurezza, sempre su marciapiede”.

“Questa soluzione, studiata appositamente per rispondere alle esigenze degli studenti, consente di mantenere un collegamento efficace e sicuro, pur in un contesto di risorse limitate. Linee Lecco è consapevole del disagio arrecato e assicura che ogni decisione è stata presa con l’obiettivo di minimizzare le criticità complessive, garantendo comunque un servizio pubblico efficiente e sicuro”, conclude Linee Lecco.