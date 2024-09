LINEE LECCO, PD: “BENE STRATEGICO, PIENO SUPPORTO AD AMMINISTRAZIONE”

Linee Lecco rappresenta un bene fondamentale e strategico per la città, la provincia e l’amministrazione.

È importante che Linee Lecco, con il nuovo CDA, abbia la stabilità e la forza per poter affrontare le sfide strategiche presenti e future in maniera incisiva, nell’interesse primario dei cittadini.

Come PD ci siamo sempre impegnati per supportare l’azione amministrativa e il sindaco e continueremo a farlo dando il nostro contributo concreto, a partire dalle linee di indirizzo che riguardano il piano di sviluppo di Linee Lecco.

Altre posizioni, esternazioni, non rappresentano la linea del PD.

La direzione è chiara: mobilità sostenibile, progetto di adeguamento del TPL, gestione dei parcheggi sono le tre principali direttive su cui va sviluppata l’azione di Linee Lecco attraverso un piano di azione pluriennale.

Fausto Crimella – Segretario cittadino PD Lecco