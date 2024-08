LINEELECCO. FATTORE RINGRAZIA IL DIMISSIONARIO MASSIMO BRINI

LECCO – Il presidente di Fattore Lecco Giacomo Galli interviene a seguito delle dimissioni di Massimo Brini dal Consiglio di Amministrazione di LineeLecco, manifestando il proprio ringraziamento e sottolineando l’importanza del lavoro fatto e lo stile con il quale si è sempre applicato a questo delicato ruolo.

“Accogliamo con rammarico la rinuncia di Massimo Brini a proseguire l’incarico di consigliere di amministrazione all’interno di Linee Lecco – ha affermato Galli a nome della lista civica di maggioranza –. Vogliamo ringraziarlo perché in questi anni ha servito con disponibilità la società del trasporto pubblico locale, dimostrando la propria dedizione, lavorando per il bene della città e difendendo l’imprescindibile ruolo che essa svolge per i lecchesi. Brini si è sempre dedicato a questo incarico senza risparmio di tempo ed energie, accettando di mettersi al servizio della comunità e affrontando ogni cosa con quello spirito di servizio e senso di responsabilità che anche quest’ultimo atto della sua esperienza dimostra”.

“Allo stesso modo si può evincere dalle sue parole una necessità di rinnovamento all’interno di Linee Lecco – ha aggiunto il presidente di Fattore Lecco – quella stessa esigenza recentemente espressa anche dalla proprietà. Una necessità di cui Brini stesso, con le sue dimissioni, si fa primo portatore concreto, arrivando perfino a rinunciare al proprio ruolo per garantire la piena libertà decisionale al nuovo corso che si concretizzerà nei prossimi mesi”.

“Si apre ora una fase importante per la società di trasporti di proprietà del Comune di Lecco che porterà alla nomina di un nuovo Consiglio d’Amministrazione – ha affermato in conclusione Giacomo Galli –. La nuova gestione dovrà cogliere tale opportunità per farsi carico di quel processo di ammodernamento di cui la città, i lecchesi e la società stessa hanno bisogno, anzitutto adoperandosi per ottenere la risoluzione extra-giudiziale del procedimento relativo al fabbricato in area La Piccola e, più in generale, agendo da forza trainante nell’affrontare le odierne sfide della mobilità urbana, a partire dalla gestione della sosta e del rilancio del TPL. Con questo auspicio Fattore Lecco vuole rivolgere i propri sinceri ringraziamenti a tutto il Consiglio d’Amministrazione uscente e rinnovare gli auguri di buon lavoro all’ing. Marco Santarelli, nuovo Direttore insediatosi ad agosto”.