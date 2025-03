LINEELECCO, PER IL TAR I DUE RICORSI SONO IMPROCEDIBILI

LECCO – Relativamente al ricorso che vedeva contrapposta la società partecipata Linee Lecco al Comune di Lecco, l’amministrazione comunale ha comunicato che il contenzioso è stato risolto.

La sezione quarta del TAR Lombardia, con sentenza del 10.3.2025, ha dichiarato, infatti, l’improcedibilità dello stesso. La sentenza segue l’udienza del 5.3.2025, nella quale gli avvocati delle due parti in causa si sono ritrovati davanti al giudice comunicando di aver raggiunto un accordo. Il TAR, prendendo atto delle delibere del Consiglio comunale, delle determine dirigenziali e della volontà delle parti, ha decretato la cessazione del procedimento “per sopravvenuta carenza di interesse”.

Allo stesso tempo, per quanto riguarda il ricorso che vedeva gli ex amministratori di Linee Lecco contrapposti al Comune di Lecco, con altra sentenza “parallela” sempre del 10.3.2025, il TAR ha preso atto della precisazione fornita dall’ente comunale, ossia che i due soggetti fossero coinvolti per la carica ricoperta (e non come soggetti privati), e ha dichiarato il ricorso come improcedibile.

Ricevute le due sentenze, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni ha informato dell’esito i capigruppo.