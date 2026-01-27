L’INTER U23 “SCHIANTA” IL LECCO IN CASA, VALENTE: “GIORNATA NO, RIFLETTERE”

LECCO – L’Inter U23 domina al “Rigamonti-Ceppi” e supera il Lecco 0-2 in una serata complicata per i blucelesti, autori della peggior prestazione stagionale. La squadra di Valente fatica in ogni fase, commette errori tecnici e difensivi e resta in balìa degli avversari per quasi tutta la gara, al di là del fatto che il vantaggio nerazzurro arrivi solo a inizio ripresa. Le assenze non bastano a spiegare una prova così opaca, in cui il Lecco non riesce mai a reagire né a rendersi realmente pericoloso.

Mister Federico Valente ha definito la gara una “giornata no”, spiegando che la squadra non è mai riuscita a mettere ritmo né a proporre ciò che aveva preparato. Ha riconosciuto i meriti dell’Inter U23 e si è detto dispiaciuto per il pubblico, sottolineando che in partite così, se non si è in giornata, almeno bisognerebbe portare a casa lo 0-0. Ha aggiunto che sarà necessario analizzare i motivi di una prestazione così negativa.

Il tecnico ha parlato della peggior partita dell’anno, evidenziando come dopo il primo gol non ci sia stata la forza di reagire. Ha citato l’esempio di Marrone, che ha provato fino all’ultimo a trascinare la squadra, e ha ribadito che l’atteggiamento dei tifosi merita una risposta diversa.

Sulle difficoltà contro le due punte avversarie, Valente ha spiegato che la prima linea di pressing non ha dato il sostegno necessario e che servirà lavorare meglio. Ha chiarito che Sipos si è allargato per scelta personale, cercando spazi sulla fascia destra.

Sul cambio Duca-Basili ha precisato che il giocatore non aveva ritmo partita, mentre su Lovisa ha sottolineato la buona prova dopo sette mesi di stop, pur ammettendo che inizialmente avesse sofferto la pressione. Ha aggiunto che, nonostante la rabbia per la sconfitta, partite così servono a “rimettere a posto le antenne”.

Infine, ha spiegato di aver lasciato in campo Furrer perché la squadra era troppo lontana dal proprio gioco e che, senza energia e convinzione, non si può pensare di raddrizzare una gara.

Ad analizzare la sconfitta anche l’esperto difensore Luca Marrone, che ha ringraziato il tecnico per le parole e ha ammesso che la squadra è mancata in molti aspetti, percependo fin da subito che qualcosa non funzionava come nelle altre partite. Ha ribadito che il campionato è difficile e che serve rimboccarsi le maniche.

Sul primo gol ha spiegato che Furlan e Zanellato si sono probabilmente ostacolati e che la deviazione successiva ha reso impossibile il suo intervento sulla linea. Ha aggiunto che forse la squadra meritava uno “schiaffo” per ripartire con maggiore consapevolezza.

Riguardo a cosa salvare, Marrone ha ammesso che è difficile trovare aspetti positivi, perché in campo non ha percepito energia né la volontà di forzare episodi buttando palloni in area. Ha escluso che il mercato abbia inciso, ricordando che il mister schiera chi dimostra di spingere ogni giorno. Una partita negativa, ha concluso, può capitare e non cancella quanto di buono fatto finora.

