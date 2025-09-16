L’INTERVENTO. DOPO LA MANIFESTAZIONE LECCHESE: “GAZA, MA NON SOLO”

Bellissimo e soprattutto assai partecipato (stimo il numero dei partecipanti se non 1000 almeno qualcosa di simile) il corteo svoltosi sabato a Lecco promosso da “STOP AL GENOCIDIO”.

Parteciparvi è stato il minimo che si potesse fare visto quanto sta succedendo in particolare a Gaza e in Cisgiordania: un paradigma estremo di quanto purtroppo sta succedendo anche in altre parti del mondo ma che trova in Palestina la massima espressione di ignobile e disumana prepotenza nei confronti di inerme popolazioni, incomparabilmente oltre gli orribili fatti del 7 ottobre 2023.

In occasioni simili e convergenti per non rimanere passivi di fronte all’orrenda brutalità (ognuno userà di certo i termini che ritiene più adeguati) mascherata da false e strumentali motivazioni occorre, a mio avviso, accompagnare la riflessione anche con qualche ulteriore considerazione di ordine più generale ma non certamente fumoso ne tanto meno “paludato”.

Se c’è, come c’è, sempre il dovere di schierarsi senza ambiguità dalla parte degli oppressi, e tanto più e non solo da oggi riguardo alla questione Palestinese, c’è anche il dovere di non farsi risucchiare da logiche distruttive e altrettanto disumane come quelle che oggi prevalgono in Israele ma che hanno prevalso anche in Hamas.

Uno Stato d’Israele che in sostanza sembra voler infliggere oggi ad altrettanto inermi Palestinesi ciò che milioni di ebrei hanno orrendamente subito con la Shoah. Con l’aggravante che allora si poteva forse dire di non sapere, oggi invece tutti giorni vediamo coi nostri occhi preordinati massacri di uomini, donne e bambini innocenti.

Ma è altrettanto vero che oggi in Israele, ma anche nel vasto mondo della Diaspora, c’è chi cerca in vari modi, compreso l’obiezione di sempre più militari, di opporsi ad un governo di fanatici integralisti capeggiati da criminali che praticano un vero e proprio terrorismo di Stato.

Come non si può ne si deve ignobilmente identificare i Palestinesi con Hamas, con quest’ultimo in grave errore e quindi sicuramente da condannare ma purtroppo storicamente radicatasi anche in ragione della costatazione che il Diritto Internazionale non garantiva effettiva giustizia a Popolo Palestinese, così pure sarebbe un grave errore fare dell’Israele di oggi un’unica enorme massa di assassini.

È solo ritrovando assieme le ragioni della comune umanità contro i più strumentali fanatismi a qualsiasi specie appartengano, compresi quelli che mascherano ipocritamente dietro false ragioni nazionalistiche e religiose le più aberranti motivazioni economiche e geopolitiche, che si potrà evitare la reciproca distruzione.

Bisognerebbe quindi aver sempre presente, ben al di sopra di qualsivoglia “particolarismo”, ciò che scriveva il compianto Don Lorenzo Milani rivolgendosi ai Cappellani Militari della Toscana vari anni fa ma che mantiene ancora oggi inalterato il suo assai significativo messaggio universale“Se voi avete il diritto di dividere il mondo in italiani e stranieri, allora io dirò che, nel vostro senso, io non ho Patria e reclamo il diritto di dividere il mondo in diseredati e oppressi da un lato, privilegiati e oppressori dall’altro. Gli uni son la mia Patria, gli altri i miei stranieri.”

Ecco perché occorre, a prescindere da qualsiasi orientamento politico e senza ambiguità, schierarsi e mobilitarsi oggi , e non solo a parole, per la difesa di Gaza e dei Palestinesi e al contempo non farsi risucchiare da miopi logiche di stretta “appartenenza”che rischiano spesso di offuscare la vera Comunanza che non può che essere quella dell’appartenere all’unico genere umano.

Ecco perché ad esempio occorre accompagnare con il massimo d’attenzione e con tutti mezzi pacifici possibili la grande e coraggiosa navigazione umanitaria della Global Sumud Flotilla, una delle più autentiche e migliori espressioni dal basso della responsabilità popolare, quasi in supplenza dell’inerzia e dell’ignavia di molte Istituzioni.

Ma occorre ora soprattutto fermare Netanyahu e la sua banda di criminali dal compiere questo preordinato massacro genocida. E non si potrebbe non ritenere complice anche la leadership Usa col suo continuo festival dell’ipocrisia.

La Storia e la coscienza planetaria non potrà che tragicamente condannare chi si macchia di tali atrocità. Altro che portatori di Civiltà!

Germano Bosisio

Lecco

Aseguire le parole del Coordinamento Stop al genocidio:

Il corteo di sabato 13 settembre organizzato dal Coordinamento Stop al genocidio di Lecco è stata l’occasione per sostenere il popolo palestinese e per ripristinare un discorso politico, oltre che umanitario. Ringraziamo perciò chi ha occupato lo spazio urbano e le centinaia di persone che ci hanno accompagnato fino alla fine.

È stato un momento per rinnovare il nostro supporto alla lotta palestinese e per esprimere le nostre posizioni militanti, posizioni che non si limitano a invocare la pace, intesa come mera assenza di conflitto, bensì pretendono la liberazione della Palestina dal fiume fino al mare e lo smantellamento del progetto sionista.

Perché se crediamo ingenuamente che il problema siano Netanyahu e il suo governo, stiamo perdendo completamente di vista la radice della questione, che risiede invece nell’essenza dell’ideologia sionista, che giustifica l’occupazione, l’apartheid, la pulizia etnica e il genocidio.

È quel medesimo impianto ideologico che, anche in Italia, porta oggi alla repressione di voci come quella di Anan, colpendo chi prende posizione contro l’occupazione e la violenza.

Dato che non esiste il sionismo buono, non possiamo, in modo paternalistico e suprematista, invitare il popolo palestinese a trattare coi sionisti che legittimano e giustificano il massacro della popolazione in nome dell’autodifesa di Israele e che continuano a chiamare “terrorismo” la resistenza, sia a Gaza che in Cisgiordania.

La resistenza non è terrorismo.

È il diritto di un popolo occupato di difendersi da un sistema coloniale, razzista, genocida.

Ecco perché a chi ci chiede cosa pensiamo della resistenza, noi rispondiamo con fermezza:

noi non condanniamo la resistenza armata.

E lo pronunciamo con orgoglio, perché ricordiamoci che, secondo il diritto internazionale, un occupante non può rivendicare l’autodifesa, mentre la resistenza dei colonizzati è legale e legittima.

Partendo da questo scenario, il nostro sostegno non può e non deve essere ridotto a mero spettacolo da seguire da lontano, ma deve disturbare, disobbedire e tenere il focus sulla Palestina.

Le mobilitazioni devono necessariamente avere come obiettivo la fine del sionismo, dell’occupazione, del genocidio, dell’apartheid, della pulizia etnica, non la nostra autoassoluzione e il nostro narcisismo.

La solidarietà non può e non deve essere estetica, moda, un modo per ripulirsi la coscienza, ma deve essere una presa di posizione concreta, netta e continua.

Riteniamo perciò necessario fare un lavoro di decostruzione e di assunzione di responsabilità individuale e collettiva, perché come ‘occidentali’, europei, italiani e lecchesi abbiamo delle colpe che vanno riconosciute.

Le nostre azioni devono perciò essere politiche, militanti, disobbedienti: serve una solidarietà che non si accontenti, che riconosca le contraddizioni dell’ “occidente” che, mentre si maschera da salvatore bianco, contemporaneamente capitalizza sul genocidio attraverso la vendita di armi e di tecnologie.

Serve un’attivazione collettiva che sia pronta ad accogliere l’invito allo sciopero indetto per il 22 settembre, che boicotta e disinveste, e che lo faccia partendo da scelte quotidiane.

Israele deve essere isolato politicamente e il sionismo criticato e contrastato in ogni sua forma. Dobbiamo opporci alle logiche economiche e militari che lo sostengono, quelle stesse logiche che sono parte integrante del progetto di riarmo europeo e delle dinamiche imperialiste globali. In qualunque contesto, dalle scuole al mondo del lavoro, dalla cultura alla politica, è fondamentale denunciare e smascherare ogni forma di complicità.

Ma per fare questo dobbiamo onestamente chiederci: siamo dispost* a bloccare tutto per la Palestina o lo siamo solo quando ci toccano da vicino? Quando colpiscono “i nostri”? Ci sono vite che reputiamo più importanti di altre?

Queste domande scomode diventano urgenti, perché come italiani possiamo scegliere se continuare a essere complici o se, al contrario, vogliamo cambiare la narrazione. Ma per farlo dobbiamo essere dispost* a rischiare e a rinunciare ai nostri privilegi.

Dobbiamo costruire insieme un ampio movimento nazionale per la Palestina, capace di unire le lotte e rafforzare la solidarietà attiva alla resistenza del popolo palestinese

Ecco perché, come coordinamento lecchese stop al genocidio, sosteniamo il diritto al ritorno dei palestinesi alle loro case e alle loro terre e non ci fermeremo fino a che la Palestina non sarà libera dal regime coloniale, razzista, sionista.

Pertanto invitiamo tutti e tutte a partecipare alla manifestazione nazionale del 4 ottobre a Roma.

Gaza chiama.

Lecco risponde.

Rispondete.

Rispondiamo tutti e tutte.

Diverse le prossime iniziative de coordinamento sul territorio: il 20 settembre, presso il Circolo Spazio Condiviso di Calolziocorte (piazza Regazzoni 7), l’autrice Hanin A. Soufan presenterà il libro per bambini “Lina e il racconto della Nakba“; sempre il 20 settembre alle 16, a Como si terrà il Corteo con Como per la Palestina, con partenza da piazza Verdi. Il 22 settembre alle 19:30, presso il Museo della Seta di Garlate (via Statale 490) si terrà “B-asta“, asta benefica; a seguire l’incontro con Ghassan Abu Ghanem “Hai le mani sporche di sangue“.