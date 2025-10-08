LIONS CLUB: DOMENICA LA CASTAGNATA IN PIAZZA GARIBALDI

LECCO – Il Lions Club Val San Martino rende noto che domenica 12 ottobre si terrà la tradizionale castagnata a Lecco in piazza Garibaldi a partire dalle 9.

L’iniziativa è aperta a tutta la cittadinanza e rappresenta un momento di incontro e condivisione, durante il quale sarà possibile gustare la caldarroste in un clima di amicizia e convivialità. Il ricavato della manifestazione sarà interamente destinato a sostenere il servizio Cani Guida del Lions e ausili per la mobilità dei non vedenti onlus.

Il club rinnova l’invito a partecipare numerosi a questa giornata, per vivere insieme un’esperienza all’insegna della solidarietà e del sostegno a causa di grande valore sociale. In caso di pioggia l’evento sarà rinviato a domenica 26 ottobre.

F. S.