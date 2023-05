LECCO – Il Lions Club Lecco Host si arricchisce di due nuove socie, Carola Colombo e Paola Ratti. La presidente Chiara Boniotti le ha accolte così durante l’incontro dello scorso 23 maggio: “Desidero esprimervi la felicità di noi tutti per la vostra decisione di far parte del Lions Club Lecco Host. Siamo certi che saprete onorare in maniera esemplare il nostro motto We Serve”.

‘We Serve’ si traduce in ‘Noi siamo al servizio’. Sia Carola Colombo, presentata dal socio Luca Polvara, sia Paola Ratti, presentata dal socio Giulio Donegana, hanno trasmesso la loro emozione, la loro gratitudine e la loro voglia di portare il contributo all’interno del club. Dopo la spillatura da parte della presidente alle nuove socie, la parola è passata a coloro che, con le loro iniziative e/o associazioni, hanno potuto sperimentare l’attività di servizio del club, raccontando i progetti sostenuti dal Lions Club Lecco Host.

I primi relatori sono stati Antonio Redaelli e Ettore Fumagalli, membri dell’associazione sportiva dilettantistica Oltretutto 97, composta da atleti diversamente abili, come Marco, che ha raccontato in prima persona la sua esperienza di vita associativa. Il Lions Club Lecco Host ha infatti concorso a finanziare l’acquisto di un nuovo pulmino, utilizzato per il trasporto dei ragazzi per gli allenamenti e per le gare. Ettore Fumagalli, presidente dell’associazione, ha aggiunto: “Praticare sport è fondamentale per le persone con disabilità perché permette loro di divertirsi, aumentare la loro autostima e di conseguenza dare supporto alla loro famiglia. Nella nostra associazione abbiamo quasi 100 atleti disabili in 9 discipline sportive e per loro organizziamo gare e allenamenti”.

Pierfranco Ravizza, socio del Lions Club Lecco Host, e presidente dell’OMCeO (Ordine dei medici Chirurghi e degli Odontoiatri) di Lecco ha ricordato come il club ha sostenuto e sostiene la promozione della salute e di uno stile di vita sano, attraverso la sponsorizzazione di ‘A Tutta Salute’: un programma di Lecco FM, disponibile su YouTube, improntato proprio al miglioramento della salute e del benessere. Come ha ricordato il socio Ravizza: “Sicuramente è più efficace prevenire che curare, ed è proprio quello che stiamo cercando di fare attraverso alcuni progetti, come per esempio ‘La camminata della Salute’, una passeggiata che organizzo con il supporto del club con lo scopo di sensibilizzare all’attività fisica quale forma di prevenzione”.

La parola è poi passata a Luisa Colombo, fondatrice del gruppo di arteterapia, impegnata nelle scuole, presso il carcere di Opera e, da diversi anni, presso la Seconda Casa di reclusione di Milano/Bollate. Luisa ha ringraziato di cuore il club per aver sostenuto il progetto di incontro tra i ragazzi di diverse classi degli Istituti scolastici di secondo grado di Lecco e Provincia con alcuni detenuti ed ex detenuti, sottolineando l’importanza dell’ascolto, del confronto e della condivisione.

Ultimi relatori Saul Comalli, Clara Monticciolo e il socio Lion Matia Consonni, di ASFAT, un’associazione che aiuta, anche attraverso gruppi di ascolto, persone con problemi di dipendenza (da droghe e, da ultimo, gioco d’azzardo, utilizzo smartphone) e, soprattutto, le loro famiglie. ASFAT è stata creata da quattro soci fondatori del Lions Club Lecco Host e proprio il club è stato il primo sostenitore dell’associazione. Chiara Boniotti ha concluso la serata ringraziando ospiti, relatori e soci con un motto: “Noi non vogliamo soltanto fare del bene, ma intendiamo anche farlo bene”.