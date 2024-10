LIONS CLUB. MANUELA GRECCHI E L’IMPORTANZA DEL POLITECNICO A LECCO

LECCO – Martedì 22 ottobre i soci del Lions Club Lecco hanno ospitato Manuela Grecchi, prorettrice delegata per il Polo Territoriale di Lecco del Politecnico di Milano. Dal 1863 il Politecnico di Milano forma architetti, designer e ingegneri, con l’obiettivo di sviluppare innovazioni tecnologiche al servizio dell’umanità, immaginando una società più equa e inclusiva.

Presente a Lecco dal 1989, il Politecnico di Milano si distingue come la prima università in Italia e una delle migliori a livello mondiale. “Il campus ospita 1.900 studenti, tra cui 500 provenienti dall’estero – ha detto Grecchi – Quest’anno è stato avviato un corso triennale di Interaction Design, interamente in inglese, con l’intento di attirare un numero ancora maggiore di studenti internazionali. Per noi è fondamentale offrire al territorio e ai nostri studenti un’opportunità di internazionalità, permettendo anche a chi non ne ha la possibilità di vivere un’esperienza di dialogo tra culture diverse”.

Grecchi ha successivamente illustrato le finalità del Polo Territoriale di Lecco, descrivendolo come: “Un punto di riferimento e un catalizzatore di opportunità e progetti per la crescita e lo sviluppo del territorio; un partner strategico per la ricerca nelle aziende dell’ecosistema locale; un promotore del trasferimento di conoscenze e innovazioni verso gli stakeholder territoriali e un luogo di sperimentazione interdisciplinare”.

Oggi il campus offre non solo aule e posti letto, ma è anche la sede di PoliHub Lecco Innovation Park & Startup Accelerator, ospita sette istituti del Consiglio Nazionale delle Ricerche (CNR) e 21 laboratori. Grazie a continui investimenti in laboratori di ricerca e alla creazione di partnership strategiche a livello locale, nazionale e internazionale, il Polo si impegna in progetti su diverse tematiche, tra cui salute e riabilitazione, sport e benessere, tutela del territorio e mitigazione dei rischi, progettazione di strumenti di misurazione per lo spazio, tecnologie per la sostenibilità degli edifici, materiali innovativi per le costruzioni e il trasferimento di conoscenza e open innovation verso le PMI.

Giovanni Rigamonti, presidente del Lions Club, ha poi espresso il suo sincero ringraziamento a Grecchi per la sua interessante presentazione: “Dobbiamo essere orgogliosi del Polo di Lecco, i cui studenti apportano un grande valore al nostro territorio e non solo. Vorrei sottolineare come le parole rete, sistema, ricerca e condivisione, utilizzate da Grecchi, riflettano perfettamente l’essenza dei soci Lions. Questi termini simboleggiano costruzione e ricostruzione in un mondo che spesso tende alla distruzione. È fondamentale che ci distinguiamo per garantire la nostra esistenza. Grazie ancora di cuore!”