LECCO – I soci del Lions Club Lecco Host e i soci del Lions club della zona A si sono riuniti in un intermeeting per assistere alla presentazione del progetto Rondine a cura di Franco Vaccari, presidente e fondatore di Rondine Cittadella della Pace. Una associazione internazionale impegnata dal 1998 nella trasformazione creativa dei conflitti per generare un cambiamento delle relazioni.

L’evento è stato organizzato dai Lions Club con l’idea di far conoscere il progetto Rondine alle scuole del territorio: infatti per l’occasione, oltre a otto club Lions, si sono riuniti docenti di istituti e licei della provincia. Stefano Cappoli, presidente del Lions Club San Nicolò e promotore della serata, ha ricordato che alcuni degli scopi dei club Lions sono in sintonia con l’idea del progetto Rondine: creare e stimolare uno spirito di comprensione tra i popoli del mondo, promuovere i principi di buon governo e di buona cittadinanza e prendere attivo interesse al bene civico, culturale, sociale e morale della comunità.

La mission di Rondine è quella di promuovere la trasformazione creativa del conflitto, attraverso l’esperienza di giovani che scoprono la ‘persona’ nel proprio nemico. L’idea del fondatore è stata quella di far convivere ragazzi provenienti da paesi in guerra, aiutando loro a capire che in realtà il termine ‘nemico’ è solo un inganno. Questi ragazzi infatti sono riusciti a costruire una relazione, scoprendo che il conflitto è parte di loro stessi e non un sinonimo di guerra.

Rondine Cittadella della Pace è cresciuta sempre maggiormente in questi anni, creando un vero e proprio metodo, che è quello che viene ora proposto nelle scuole. Rondine dà la possibilità agli studenti di frequentare un vero e proprio anno scolastico, il quarto anno di liceo, presso il borgo medievale di Rondine, dove i ragazzi imparano ad avere rispetto della diversità. Inoltre il metodo Rondine può essere adottato in tutte le istituzioni del territorio: si tratta di una didattica innovativa dove lo studio diventa comprensione, attualità ed esperienza.