L’ISTITUTO BADONI TRIONFA A “MATEMATICA SENZA FRONTIERE”

LECCO – Anche questo anno scolastico l’Istituto Badoni di Lecco ha preso parte alla competizione di ‘Matematica senza frontiere‘, un appuntamento che si ripete ogni anno che vede una fidelizzazione da parte della scuola lecchese . 13 le classi del Badoni, rispettivamente 7 seconde e 6 terze, distribuite tra il Liceo delle Scienze applicate e tutti gli indirizzi del Tecnico, che si sono messe in gioco, cimentandosi con i quesiti della matematica.

Tutte le classi sono scese in campo per prendere parte a questa gara, che si realizza tra i banchi di scuola con i ragazzi impegnati a confrontarsi a suon di calcoli e possibili soluzioni. In questo gioco di squadra, che apre uno spaccato veramente alternativo sulla matematica, i ragazzi hanno avuto la possibilità di ‘fare gruppo’, aiutarsi e sostenersi, così come vuole lo spirito di chi organizza annualmente questa sfida. La classe 3Ai del Corso di informatica, seguita da Franco Gennaro è risultate la migliore classe a livello nazionale tra gli Istituti tecnici.

Alla premiazione, svoltasi nell’Aula gialla dell’Istituto, erano presenti Franco Gennaro, docente di matematica della classe, la dirigente scolastica Luisa Zuccoli e Federica Sampietro, referente della competizione ‘Matematica senza frontiera’ della scuola. La dirigente, nel suo discorso rivolto alla classe, ha sottolineato come alla notizia della vittoria sia stata particolarmente felice del fatto che si trattasse della classe seguita dal prof.

Franco Gennaro, giunto al termine del suo percorso lavorativo. “La classe – ha continuato la dirigente – ha vinto con lui e per lui. Questa vittoria lascia in tutti il senso del bello nell’affrontare la matematica insieme, facendo squadra e raggiungendo così un risultato migliore rispetto a quello di tante altre classi”.

Sampietro ha letto poi la lettera degli organizzatori della competizione, nella quale si richiamava proprio la finalità di questo gioco che, a differenza delle altre competizioni, è un gioco di classe, che stimola la collaborazione ma fa anche emergere i talenti dei singoli. La premiazione si è conclusa con i festeggiamenti per il pensionamento di Gennaro, salutato da tutti i presenti con un pizzico di commozione ma anche di gioia, per il raggiungimento di un traguardo importante della vita lavorativa.