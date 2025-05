L’ISTITUTO “MARCO POLO” DI COLICO TRIONFA ALL’INNOVATION DAY 4.0

MILANO – Si è svolto nella sede di Randstad Box – ITS Tech Talent Factory in via San Virgilio a Milano, l’evento ‘Innovation Day 4.0’, dedicato all’innovazione tecnologica e alla sostenibilità promosso per valorizzare le competenze tecniche delle nuove generazioni.

L’iniziativa ha coinvolto 150 studenti e studentesse di 8 classi quarte e quinte, provenienti da sei Istituti superiori di Como, Lecco, Monza e Brianza. A decretare il vincitore è stata una giuria composta da manager aziendali, esperti di formazione e studenti di ingegneria del POLIMI.

A conquistare il primo posto è stato l’Istituto d’istruzione superiore ‘Marco Polo’ di Colico, che ha primeggiato grazie a un progetto dall’alto valore tecnico e ambientale.