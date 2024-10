LITE CON ZAMPERINI. IL BARISTA TESTIMONE CHIAVE DISERTA L’UDIENZA

LECCO – Il processo che vede imputato un giovane di Lecco, Riccardo R., imputato di lesioni a carico di Giacomo Zamperini – esponente della destra cittadina e nel frattempo eletto in Consiglio Regionale – registra un nuovo colpo di scena: dovrà essere sentito il gestore del locale dove nel dicembre 2019 sono avvenuti i fatti. Davanti al giudice di pace Antonella Signorile, l’accusa era condotta dal vice procuratore onorario Pietro Bassi, erano presenti nell’udienza odierna l’avvocato Enrico Bergonzi del foro di Milano che assiste Zamperini, e il difensore dell’imputato, avvocato Stefano Mandelli.

I fatti: nel dicembre 2019 Giacomo Zamperini mentre si trovava in un bar del rione Germanedo di Lecco per bere un caffè, venne avvicinato da un uomo, individuato poi come un anarchico del territorio, che dopo avergli chiesto conferma dell’identità gli aveva sputato in faccia, dicendogli “le tue azioni avranno delle conseguenze”. Liberatosi dalla presa, Zamperini era riuscito a registrare con il cellulare il numero di targa del soggetto che si stava allontanando in auto. L’individuazione da parte della Digos era stata immediata e poi era stata sporta denuncia a carico di Riccardo R. per lesioni.

I due erano stati divisi dal gestore del bar, chiamato oggi a testimoniare, che diventa teste chiave nel processo. Non si è presentato nonostante la notifica da parte del tribunale di Lecco, così il giudice Signorile ha deciso per l’accompagnamento coattivo da parte della Polizia locale nell’udienza fissata per fine novembre.

A. Pa.