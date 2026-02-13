LITE IN CARCERE, EX DETENUTO 24ENNE CONDANNATO A 4 MESI PER LESIONI

LECCO – Litigò e ferì un altro detenuto nel carcere di Pescarenico, 24enne condannato a 4 mesi. I fatti risalgono al novembre 2023, quando il giovane, marocchino, in prigione per questioni di droga, al termine di diverbi con un altro detenuto che si trascinavano da giorni, passò alle vie di fatto e colpì con una caffettiera alla testa il rivale. Quest’ultimo finì all’ospedale Manzoni di Lecco per le ferite riportate alla testa e all’orecchio sinistro.

Il giovane è comparso oggi in tribunale – assistito dall’avvocatessa Tania De Fazio – e doveva rispondere di lesioni aggravate. Sono stati ricostruiti i fatti con gli agenti della Polizia Penitenziaria che erano intervenuti per sedare la lite.

Il PM Mattia Mascaro ha chiesto la condanna a 6 mesi, mentre il difensore dell’imputato ha invocato la riformulazione del reato in lesioni semplici e sostenuto che la caffettiera non è stata trovata e le testimonianze che non sono state lineari, chiedendo l’assoluzione o il minimo della pena.

Il giudice Gian Maria Marletti, appena arrivato al tribunale di Lecco, ha condannato il 24enne alla pena di 4 mesi.

A. Pa.