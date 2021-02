OLGINATE – Era il 16 maggio del 2016: la lite scoppiata tra padre e figlio a causa di un commento su Facebook finì a coltellate. La vicenda sarebbe iniziata per colpa di un budino, ed è finita venerdì in tribunale con la condanna per entrambi.

In aula, il pm Pietro Bassi ha ricostruito i fatti sentendo anche i testi, e il giudice monocratico Chiara Arrighi ha emesso la sentenza: 9 mesi per il padre – oltre al risarcimento da definirsi in sede civile – e 6 mesi per il figlio.

RedGiu