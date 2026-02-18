LIVING LAND: APERTE LE CANDIDATURE PER UTIL PRIMAVERA 2026

LECCO – Sono aperte le candidature per le nuove esperienze di Util Primavera, il progetto promosso da Living Land, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti territoriali di Bellano e Lecco, che offre ai giovani del territorio occasioni di impegno, crescita e partecipazione alla vita della comunità. Le esperienze si rivolgono a ragazze e ragazzi nati tra il 2007 e il 2011 e prevedono attività pomeridiane di gruppo coordinate da tutor educativi. I partecipanti saranno coinvolti in attività di animazione con bambini, anziani e persone con disabilità, manutenzione e cura di spazi pubblici, supporto a iniziative locali, collaborazione con biblioteche e realtà associative del territorio.

Al termine del percorso è previsto il riconoscimento di un buono acquisto (di valore variabile a seconda del bando) e la possibilità di richiedere il riconoscimento di crediti scolastici, secondo le modalità previste dagli istituti di appartenenza.

Tre i percorsi attivati per la primavera 2026, si svolgeranno tra marzo e maggio, ciascuno dedicato a specifiche zone territoriali: Util Primavera nei Comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario e Valmadrera, per otto giovedì dalle 14.30 alle 18 circa, comprensivo di spostamenti; Util Primavera nel Polo Ovest (promosso dai Comuni di Bosisio Parini, Bulciago, Cesana Brianza, Costa Masnaga, Garbagnate Monastero, Molteno, Nibionno, Rogeno, Suello e dal progetto Habitat-Next), per nove giovedì nella fascia oraria dalle 14.30 alle 18.30 circa (da definire con i partecipanti e comprensivo di spostamenti); Util Primavera in Valsassina, in giorni da definire tra venerdì pomeriggio o sabato pomeriggio. Ogni incontro avrà la durata di tre ore (orario da definire insieme ai partecipanti nella fascia oraria tra le 14.30 e le 18).

“Util Primavera nasce come spin off dell’ormai consolidato UtilEstate, progetto attivo da molti anni e divenuto nel tempo un punto di riferimento per l’impegno giovanile sul territorio. L’estensione dell’esperienza anche alla stagione primaverile testimonia la continuità e la forza dell’iniziativa, oltre alla crescente disponibilità e voglia dei giovani a mettersi in gioco per la propria comunità. Util Primavera rappresenta infatti un’opportunità per sperimentarsi in contesti reali, sviluppare competenze trasversali, rafforzare il senso di responsabilità e contribuire attivamente al benessere del proprio territorio”, commenta Eleonora Cortesi, coordinatrice del progetto Living Land.