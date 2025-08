LIVING LAND: CONCLUSO IL PROGETTO ALL’INTERNO DELLE RSA

LECCO – Si è concluso in questi giorni il bando Giovani Competenti Ascoltare e raccontare storie di vita nelle RSA, promosso da Living Land all’interno del progetto ‘RSA, dove le generazioni si incontrano‘, con il sostegno dei Comuni degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco, Merate.

Un’esperienza che ha coinvolto dodici giovani tra i 18 e i 29 anni della provincia di Lecco e che ha saputo restituire senso, voce e valore a luoghi spesso percepiti esclusivamente come spazi di cura e fragilità. Il progetto ‘RSA, dove le generazioni si incontrano’ ha infatti l’obiettivo di trasformare l’immaginario collettivo sulle Residenze Sanitarie Assistenziali, riconoscendole come luoghi di relazione, esperienza e cittadinanza, veri e propri spazi in cui le generazioni possano incontrarsi e costruire legami. In questa visione si inserisce l’esperienza vissuta dai giovani, che dopo un periodo di formazione con esperti sul metodo autobiografico, hanno frequentato per due mesi alcune RSA del territorio, entrando in contatto con le persone anziane residenti nelle strutture.

Il cuore del progetto è stato proprio l’incontro: ascolto, dialogo e restituzione. Attraverso la narrazione di sé, ma anche con strumenti alternativi come il disegno, il gioco o l’utilizzo di strumenti digitali, i giovani hanno accompagnato gli anziani in un percorso di ricordo e rielaborazione della propria storia di vita. Ne sono nate relazioni profonde, autentiche, segnate dalla reciprocità: i giovani hanno ascoltato, accolto e raccolto, ma al tempo stesso hanno ricevuto e riconosciuto il valore della memoria e dell’esperienza.

“Quello che si è creato in questi mesi è un patrimonio di relazioni – commenta Betty Lazzarotto, pedagogista e coordinatrice del progetto – Giovani e anziani si sono incontrati sul piano dell’ascolto e della narrazione, riconoscendosi reciprocamente come portatori di valore, storia e umanità. È un’esperienza che lascia il segno, nei ragazzi, nelle strutture, ma anche nel modo in cui pensiamo e viviamo le RSA”.

“Il contributo degli operatori, che hanno partecipato al percorso formativo sul metodo autobiografico, si è rivelato non solo interessante, ma anche fondamentale per la riuscita del progetto. Sarà proprio questo coinvolgimento a garantire il consolidamento e lo sviluppo di ciò che l’azione ha stimolato nella vita delle RSA”, aggiunge Nicoletta Bartesaghi, educatrice che ha affiancato i giovani.

Il percorso si è concluso con la restituzione dei materiali prodotti: storie raccolte, suggestioni visive e narrazioni condivise che testimoniano non solo la qualità dell’esperienza vissuta, ma anche il potenziale trasformativo di questo tipo di approcci. “Ogni persona incontrata aveva una storia unica, molto più ricca e sorprendente di quanto mi aspettassi”, commenta uno dei giovani partecipanti. “Spesso tendiamo a ridurre quella generazione a un’immagine tradizionale e stereotipata, ma ho scoperto un patrimonio di esperienze, forza e umanità. Da queste persone ho imparato tanto, soprattutto la capacità di affrontare le difficoltà con dignità e, spesso, con un ottimismo contagioso. Di questa esperienza porterò con me le storie, ma anche l’energia con cui le hanno condivise”.