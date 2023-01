LECCO – Il 2023 si apre con il lancio di due nuovi bandi Living Land dedicati ai giovani del territorio della Valsassina, che possono così mettersi alla prova in nuove attività, conoscere coetanei e occupare il tempo libero in modo utile e generativo per loro e per la comunità.

Il primo bando Util Primavera Valsassina è uno spin-off del più conosciuto bando Util’Estate, che ogni anno vede la partecipazione di centinaia di ragazzi e ragazze durante il periodo estivo.