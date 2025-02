LIVING LAND: DUE NUOVI BANDI PER I GIOVANI DI LECCO, MERATE E BELLANO

LECCO – Living Land, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco e Merate, lancia due nuove opportunità di crescita e partecipazione, per i giovani tra i 18 e i 30 anni, sul territorio della provincia di Lecco. Attraverso i bandi ‘Giovani Competenti per l’Organizzazione di Eventi’ e ‘Giovani Competenti Accendi la tua Passione!’, mira a stimolare talento, creatività e spirito di comunità, offrendo ai partecipanti percorsi formativi e realizzativi unici.

Il primo bando, organizzato all’interno di Alleanze Educative progetto finanziato da Con i Bambini nell’ambito del Fondo per il contrasto della povertà educativa minorile, Fondazione Comunitaria del Lecchese e Fondo Aiutiamoci, invita i giovani appassionati di organizzazione di eventi a partecipare alla progettazione e alla realizzazione di tre eventi innovativi, con un focus sulla sostenibilità ambientale. Accompagnati da esperti del settore, i partecipanti saranno protagonisti di tutte le fasi operative, dalla progettazione alla promozione, contribuendo a iniziative coinvolgenti per minori e famiglie. Al termine del percorso è previsto un compenso di 400 euro lordi, erogato attraverso un contratto di prestazione occasionale. Le candidature sono aperte fino al 27 febbraio compilando il modulo online .

Il secondo bando, ‘Accendi la tua Passione!’, finanziato all’interno del bando regionale ‘La Lombardia è dei giovani 2024’, realizzato in collaborazione con ANCI Lombardia e finanziato da Regione Lombardia, è rivolto a chi desidera trasformare una propria passione in un progetto concreto per la comunità. Attraverso un percorso guidato, i partecipanti approfondiranno le loro idee, sviluppando proposte originali rivolte a target specifici, come bambini, anziani, famiglie o intere comunità. Ogni giovane avrà l’opportunità di realizzare attività significative, come laboratori o cicli di incontri. Al termine, è previsto un compenso di 600 euro lordi, erogato attraverso un contratto di prestazione occasionale. Le candidature sono aperte fino al 25 febbraio compilando l’apposito modulo online .

“I giovani sono il cuore pulsante delle nostre comunità e vogliamo offrire loro spazi e strumenti per esprimere talento, creatività e spirito di iniziativa. Con questi bandi puntiamo a valorizzare le loro competenze, stimolando progettualità con un impatto concreto sul territorio. Sostenere le loro idee significa dare fiducia e investire nel futuro della comunità, commentano Gabriella Del Nero, presidente dell’Ambito territoriale di Bellano, Sabina Panzeri, presidente dell’Ambito territoriale di Lecco, e Fabio Crippa, presidente dell’Ambito territoriale di Merate. “La risposta dei giovani ai nostri bandi e le iniziative che il territorio mette in campo in attuazione a quanto definito nel piano di zona, conferma che la collaborazione pubblico privato consente di intercettare i bisogni, i desideri, le passioni e di costruire insieme occasioni di crescita reciproca”.