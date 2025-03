LIVING LAND: DUE NUOVI BANDI PER RINFORZARE I LEGAMI TRA GENERAZIONI

LECCO – Living Land lancia due nuove opportunità per i giovani. Sono infatti attivi due nuovi bandi, dedicati a ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni, pensati per valorizzare il legame tra generazioni, attraverso la progettazione di attività per gli over 65 e la raccolta delle storie di vita dei residenti in alcune RSA del territorio.

Il primo bando, “Progettare Attività per gli Over 65”, si rivolge ai giovani tra i 18 e i 27 anni interessati a ideare e realizzare iniziative rivolte ai cittadini over 65. I partecipanti saranno affiancati da tutor esperti e collaboreranno con il Centro Donadoni di Malgrate, Villa Ciceri di Valmadrera, la Casa del Cieco di Civate e lo spazio anziani di Oliveto Lario. Il percorso prevede circa 40 ore di attività tra maggio e luglio 2025, con un’indennità economica di 400 euro lordi per ciascun partecipante. L’iniziativa è finanziata grazie al contributo della Fondazione Comunitaria del Lecchese e dell’Ambito Territoriale di Lecco, in collaborazione con i comuni di Civate, Malgrate, Oliveto Lario, Valmadrera.

Parallelamente, “Giovani Competenti – Storie di Vita nelle RSA” offre un’esperienza unica per ragazzi e ragazze tra i 18 e i 29 anni desiderosi di raccogliere e raccontare le storie di vita degli anziani ospiti nelle R.S.A. Attraverso il metodo autobiografico, i partecipanti avranno l’opportunità di ascoltare e raccontare storie di vita, esperienze e emozioni, lavorando a stretto contatto con gli Istituti Riuniti Airoldi e Muzzi di Lecco, Fondazione Casa di Riposo “Brambilla-Nava Onlus” di Civate, Villa dei Cedri di Merate, Borsieri Colombo di Lecco – Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Regoledo di Perledo – Fondazione Sacra Famiglia Onlus, Casa di Riposo Enrico e Antonio Nobili Onlus di Viganò B., La Madonnina di Vendrogno – La Muggiasca, Coop. Soc. di Solidarietà. Il progetto, che si svolgerà tra fine aprile e fine luglio per un totale di circa 45 ore, prevede un’indennità economica di 450 euro lordi. L’iniziativa è finanziata grazie al contributo della Fondazione Fratelli Frassoni e della Fondazione Comunitaria del Lecchese, in collaborazione con i Comuni degli Ambiti territoriali di Bellano, Lecco, Merate.