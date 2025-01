LIVING LAND, UN NUOVO BANDO PER I GIOVANI DISOCCUPATI

LECCO – Molti giovani si trovano a fronteggiare sfide importanti nel passaggio dalla formazione al mondo del lavoro. Alcuni cercano un impiego senza successo, altri si sentono disorientati e incerti su come iniziare la propria ricerca. C’è chi frequenta un corso universitario ma si interroga se sia davvero la strada giusta, oppure chi, frequentando un istituto serale, vorrebbe trovare un impiego part-time ma non sa da dove partire.

Per rispondere a queste esigenze, i Comuni degli Ambiti di Bellano, Lecco e Merate, nella cornice del progetto Living Land, promuovono il bando “Ricerca attiva del lavoro” con cui intendono supportare i giovani inoccupati e disoccupati, offrendo loro un percorso formativo gratuito di otto incontri volto ad apprendere le strategie più efficaci per attivarsi nella ricerca di un’occupazione lavorativa. Con il supporto di esperti, avranno l’opportunità di approfondire le proprie competenze e capire come spenderle nel mondo del lavoro, migliorare il proprio curriculum e sperimentare colloqui di selezione. Al termine della formazione, nel caso in cui i partecipanti non abbiano già trovato lavoro, verrà loro proposto uno stage a tempo pieno, per un periodo di quattro mesi, in aziende, cooperative o esercizi commerciali del territorio, con indennità mensile pari a 500 euro.

“Con il bando ‘Ricerca attiva del lavoro’, intendiamo offrire ai giovani un’occasione concreta per orientarsi nel mondo professionale, attraverso percorsi personalizzati che valorizzino le loro capacità e ambizioni. Questo progetto rappresenta un impegno collettivo per accompagnare i ragazzi e le ragazze della provincia verso un futuro lavorativo consapevole e gratificante. Vogliamo trasmettere un messaggio chiaro: il territorio sostiene le nuove generazioni, mettendo a disposizione strumenti efficaci e opportunità concrete per costruire il loro domani”, commentano Gabriella Del Nero, presidente dell’Ambito territoriale di Bellano, Sabina Panzeri, presidente dell’Ambito territoriale di Lecco, e Fabio Crippa, presidente dell’Ambito territoriale di Merate.

Per partecipare è necessario candidarsi entro il 31 gennaio 2025 al bando pubblicato sul sito http://www.livingland.info sulla base di alcuni requisiti:

– residenza nella provincia di Lecco;

– avere un’età compresa tra i 17 e i 28 anni;

– per le persone straniere, è necessario essere titolari di permesso di soggiorno di lunga durata e avere una buona conoscenza della lingua italiana.

La selezione avverrà sulla base di un colloquio conoscitivo ed è possibile ritirarsi dal progetto in qualsiasi momento. L’iniziativa è resa possibile grazie al co-finanziamento di Regione Lombardia, in collaborazione con ANCI Lombardia, nell’ambito del bando “Lombardia dei Giovani 2024”.

Per maggiori informazioni: email gilardoni@mestierilombardia.it, telefono 342 0304830 – 0341 286883, Instagram @livingland__