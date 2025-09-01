LIVING LAND: VIA AL BANDO GIOVANI COMPETENTI PER ATTIVITÀ EDUCATIVE

LECCO – Al via le candidature per la nuova edizione del bando Giovani Competenti Attività educative pomeridiane, promosso da Living Land e dai Comuni degli Ambiti Territoriali di Lecco, Bellano, Merate. La proposta si realizza anche in collaborazione con i progetti territoriali Alleanze Educative (ente capofila Impresa Sociale Girasole, finanziato da Impresa Sociale Con i Bambini), BEST (ente capofila Associazione Punto Famiglia Per, finanziato da Fondazione Comunitaria del lecchese e Fondo Welfare Ambito di Lecco) e A.G.ORA’ – Ai Giovani ORA (ente capofila Parrocchia Sant’Alessandro in Barzio, finanziato da Fondazione Cariplo).

Un’opportunità per i giovani tra i 18 e i 23 anni che desiderano mettersi in gioco nel mondo educativo e sociale, offrendo il proprio tempo e le proprie capacità a favore di bambini e preadolescenti. Il bando offre la possibilità di partecipare ad attività educative pomeridiane nei Comuni di Lecco, Abbadia Lariana, Annone di Brianza, Barzanò, Bellano, Bulciago, Castello di Brianza, Colle Brianza, Cremeno, Cortenova, Dolzago, Galbiate, Introbio, Mandello del Lario, La Valletta Brianza, Merate, Nibionno, Oggiono, Primaluna, Robbiate, Sirone, Suello.

I giovani selezionati affiancheranno un educatore nello svolgimento dei compiti e delle attività laboratoriali per bambini e ragazzi. L’iniziativa prevede un impegno da ottobre 2025 a maggio 2026, per almeno un pomeriggio a settimana. Il luogo dove realizzare l’attività sarà scelto dal ragazzo stesso e resterà sempre il medesimo nel corso dei mesi. Ai partecipanti sarà garantito un regolare contratto di lavoro dipendente, oltre a tutoraggio e formazione per tutta la durata dell’esperienza.