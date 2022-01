MILANO – All’esito della riunione consultiva con il Commissario Straordinario della LND Giancarlo Abete del 5 gennaio scorso, nella quale è stata confermata la possibilità di dare priorità all’attività regionale riguadagnando spazi per programmare giornate di gara dei campionati, nonché del Consiglio di Presidenza del CRL tenutosi quest’oggi, considerata l’attuale situazione pandemica, le numerose accertate positività segnalate dalle società lombarde nei propri ranghi, le difficoltà organizzative e di tempistica causate dalla procedura sanitaria denominata return to play prevista per gli atleti guariti da Covid, il Comitato Regionale Lombardia ha disposto la rimodulazione delle date di ripresa di tutti i campionati.

In Eccellenza il girone di ritorno partirà dalla 4ª giornata il 30 gennaio, con rinvio a data da destinarsi della 1ª, 2ª e 3ª giornata di ritorno (previste per il 09-16-23 gennaio 2022); per Promozione, Prima Categoria, Seconda Categoria, e competizioni giovanili, il girone di ritorno riprenderà il 13 febbraio dalla 6ª giornata, col conseguente rinvio della 1ª , 2ª , 3ª, 4ª e 5ª giornata di ritorno (previste per il 09-16-23-30 gennaio e 6 febbraio 2022).