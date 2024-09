LO MINACCIA E PRETENDE DUEMILA EURO: ARRESTATO DAI CARABINIERI DI LECCO

LECCO – Pretese di soldi e minacce a un giovane italiano da parte di un 34enne extracomunitario: l’autore del fatto, dopo l’ennesima minaccia, era riuscito a farsi consegnare parte del denaro dalla vittima – ma ad aspettarlo c’erano i Carabinieri che nel frattempo avevano predisposto “uno specifico servizio di osservazione e accompagnato il denunciante all’appuntamento pattuito con l’estorsore”.

I militari dell’Arma sono quindi intervenuti bloccando l’uomo con ancora addosso i contanti, gli stessi poco prima consegnati dalla vittima.

L’arresto per estorsione è stato convalidato dal giudice, che ha disposto per l’uomo l’applicazione della misura della custodia cautelare in carcere.

RedCro