LO “SGARBO” ALLA CONSIGLIERA: LA LEGA CONTRO ZAMPE/CARUSO SUL CASO BOSIO

Esprimo vicinanza all’amica Silvia Bosio sia per le vicissitudini personali della scorsa settimana che per quanto accaduto ieri a Villa Monastero (*) , in occasione della presentazione dell’Avviso Unico Cultura 2025. Quest’ultimo è un episodio che francamente lascia l’amaro in bocca e che poteva essere evitato con un minimo di buon senso e rispetto istituzionale.

Essere “declassata” in platea nonostante gli accordi presi, non è solo una caduta di stile, ma un segnale preoccupante di come talvolta si interpreti la politica come terreno di occupazione e non di confronto. È mancato il garbo, è mancata la sensibilità, ed è mancata soprattutto una “cultura” del rispetto tra istituzioni per non parlare se vogliamo di rispetto di coalizione .

In politica, come nella vita, i gesti contano e pesano. E il modo in cui si pone – specialmente quando sono donne, giovani e impegnate per il territorio – racconta molto della visione che si ha del proprio ruolo.