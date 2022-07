MILANO – Sono 2.330 le persone identificate, un arresto per furto aggravato di un velocipede commesso da un cittadino italiano nel piazzale antistante la Stazione di Treviglio e dieci indagati. Questo il bilancio dell’operazione “Stazioni Sicure” svoltasi il 27 luglio 2022, che ha visto impegnati 161 operatori della Polizia Ferroviaria nei maggiori scali ferroviari della Lombardia.

Le attività di controllo straordinarie sono state svolte con il supporto di due unità cinofile.

Le pattuglie si sono avvalse anche di specifici smartphone, per la verifica in tempo reale dei documenti, e di metal detector per l’ispezione di bagagli sospetti. I controlli sono stati estesi anche ai depositi bagagli.

F. S.