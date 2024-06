L’OPINIONE DI PAOLO TREZZI: BLA BLA CAR CON RISTORO

Cara Lecconews

Ieri pomeriggio, all’ora del caffè, dal Cortile del Municipio è andata in onda una diretta live a cui è stato dato il pomposo e immotivato titolo “Evento di presentazione “Piano Spostamento Casa Lavoro” per i dipendenti del Comune”.

21 minuti di finta suspense, aperitivo offerto, diretta, cornice solenne, addobbi, per annunciare un sondaggio!!!!!

Una Diretta live per un Piano Spostamento casa/lavoro a esclusivo uso dei dipendenti è già paradossale, se poi ti ricordi che non ne han fatta mezza, guardacaso, per quelle che han ben più ricadute per i cittadini – come le assemblee nei rioni, il Pums, i lavori del Lungolago, Bione , l’aumento delle tasse – è pure desolante

21 minuti per una comunicazione che non aveva nulla da comunicare tantomeno ai cittadini ma nella concretezza manco ai dipendenti

Fuffa. Non c’era infatti nulla.

Non c’erano le domande del sondaggio, non c’erano i dati per proporre soluzioni di mobilità sostenibile, non c’erano info sugli incentivi sventolati dalla Giunta per i dipendenti che non è da escludere visti i politici potrebbero essere pure un’auto nuova. Nulla.

Tranne, al termine del nulla, il ristoro.

Paolo Trezzi