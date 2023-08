Cara Lecconews

È in corso sul lungolago la replica del Mercato Europeo con numerosi stand di cucine regionali e da tutto il mondo, in particolare quelle attraversate dalla Via Francigena.

Una bella iniziativa, un format, che gira per l’Italia. Quella di Lecco è, infatti, la 18esima tappa.

Iniziativa che andrebbe pensata e realizzata soprattutto per promuovere i prodotti del territorio, gli artigiani del territorio, i ristoranti e le attività produttive del territorio, le ricette, le tradizioni e i luoghi stessi del territorio altrimenti, con le fiere come quella attuale, si sottraggono, in parte, solo clienti e risorse proprio a loro.

UNA FESTA sul lungolago (e nei Rioni) è insieme ai banchetti di vendita anche tempo di conoscenza, luoghi condivisi per mangiare insieme questi prodotti con piatti cucinati anche dai ristoranti sia per chi li mangia da loro sia per chi poi lo farà sui tavoli predisposti in città.

Strumenti di promozione sono poi anche due iniziative complementari: la creazione di un marchio e un portale istituzionale per la vendita.

IL MARCHIO finalizzato a tutelare e valorizzare i prodotti di qualità e tipici del nostro territorio, diviene anche promozione delle culture territoriali. Questo genererebbe rilancio e sostegno all’economia contadina e produttiva lecchese. Può venire in aiuto l’esperienza diffusa delle De.Co. la Denominazione Comunale che certifica la provenienza da un determinato territorio di un determinato prodotto

Un marchio così identificativo e identificabile si presta a opportunità di marketing territoriale con un serio lavoro di analisi e censimento per individuare quali sono i prodotti che rappresentano il territorio stesso ed è inoltre dimostrato che il turista enogastronomico desidera ripetere gli acquisti fatti in vacanza quando torna a casa.

UN PORTALE WEB istituzionale dove i Comuni svolgendo un doppio ruolo di tutela e di promozione: verso le aziende che autocertificano i propri prodotti e verso il territorio.

Questo mettendo appunto a disposizione risorse e coordinamento anche per un portale con tutti i prodotti De.Co. per la loro vendita e la promozione territoriale attraverso questi. Tutto l’anno.

Paolo Trezzi