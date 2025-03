L’OPINIONE DI TREZZI: IN CONSIGLIO “LA GIOSTRA DI CIALTROLANDIA”

Cara Lecconews,

Il consiglio comunale di ieri è stato uno spot delle Giostre in arrivo.

La Giunta nei panni del pesciolino rosso e l’opposizione, con le sue domande, la pallina. Ogni lancio un centro.

– Dopo i pomposi annunci l’apertura a settembre del nuovo Asilo alla Bonacina è confermata?

NO!

– Dopo i pomposi annunci l’incarico per la redazione di fattibilità progettuali alternative per il Bione ha portato a qualcosa di concreto?

NO!

– Dopo i pomposi annunci il progetto con i privati per un moderno e attraente Nuovo Bione si realizzerà?

NO!

– Alle Giostre del Castello degli Orrori han appeso le foto degli assessori Torri e Sacchi che dopo un anno evidentemente bendati e balbettando ieri han dovuto dire

NO!, NO!, NO!

Alle Giostre del far credere, nel cassetto della cassa con 50mila euro, il sindaco fa veline ai giornali per dire di aver pittato un corrimano, tolto l’erba a due gradini, ma poffarbacco nemmeno una parola per Asilo e Bione.

Due palle e un soldo, anzi nemmeno quello. Ma le palle anche più di due.

Alle Giostre del ridicolo c’è da domandarsi se l’assessora Sacchi fosse a specchiarsi nel tunnel dell’amore visto che in tutti questi mesi non si è accorta che il Cantiere dell’Asilo, che doveva essere completato entro fine marzo oggi è al 30%!

Alle Giostre verso l’uscita ci son sempre i calcinculo, ecco è ora di farci salir la Giunta e mettersi dietro.

In fila per tre con resto nessuno.

Paolo Trezzi

Lecco

