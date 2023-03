Cara Lecconews,

dopo lunga e travagliata sofferenza è venuto a mancare anche il pudore da parte del Comune che per non perdere ulteriormente la faccia ha scelto di perdere soldi. Leggo infatti che quasi al pari degli inciampi, di non detti rinvii e mancate aperture dell’Ostello, è giunta a termine l’assegnazione della gestione del Container-Dehors di Pescarenico.

È evidente che l’imbarazzante attività politica dell’assessorato all’Attrattività turistica non poteva schiantarsi nell’ennesimo disastro di annunci e muratura ancora per molto. Spero che, in assenza dell’ex consigliere Massimo Riva, qualcuno lì dentro chieda conto e faccia emergere l’incapacità cronica dell’assessore.

A me poi, ma è un parere personale, ‘sto modo di utilizzare risorse pubbliche, sottratte alla spesa corrente per le fasce fragili per costruire infrastrutture che esulano dalla mission “primaria” del Comune, continua a dare parecchio fastidio.

Dopo l’Ostello, che nei fatti è una struttura recettivo-commerciale costruita con soldi pubblici con rischio di impresa in sostanza scaricato sui cittadini che si fanno carico dell’investimento infrastrutturale, arriva il dehors. Da quanto si legge è stato pure affidato con contrattazione diretta, con contratto di ben 20 anni con, in più, canoni di affitto che devono rientrare per importi e durata in un concetto nuovo di sussidiarietà

Infatti per i primi cinque anni il canone di affitto annuo sarà di duemila euro, per i secondi cinque anni di quattromila e cinquecento euro, per gli altri dieci anni novemila euro l’anno.



Nel bando di giugno ne chiedevano 15mila all’anno, con la sola riduzione per i primi tre a 10mila euro. Ora, visto che non è stato affidato a una coop sociale ma a una importante realtà commerciale, mi aspetto che i prezzi dei servizi offerti siano popolari altrimenti è la solita pessima operazione con cui si scaricano sulla collettività i costi degli investimenti con i relativi rischi e si lasciano al privato libertà di margine e redditività

Paolo Trezzi



Lecco

.

Gli interventi pubblicati su questo giornale sono opera di singoli soggetti, i quali si assumono la responsabilità delle opinioni espresse – non necessariamente condivise da LeccoNews.