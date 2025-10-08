L’OPINIONE: “LE ELEZIONI SERVIREBBERO UNA VOLTA L’ANNO, LA PEDALATA È LENTA”

Cara Lecconews,

finalmente qualcosa di concreto pedala e si muove. Le nuove strisce bianche che stan comparendo ai lati di alcune delle nostre principali strade sono un piccolo ma positivo passo verso una mobilità più sostenibile.

Sono corsie semplici e ridotte, appena un metro di larghezza, promiscue, non dedicate esclusivamente alle bici, ma già capaci di far riconoscere un diritto di precedenza e di protezione a chi sceglie la bici per muoversi. Un segnale che va nella direzione giusta: incentivare l’uso urbano della bici e garantire maggiore sicurezza ai ciclisti e agli stessi automobilisti.

Ma non possiamo ignorare il resto della storia.

L’intervento arriva tardi. Immotivatamente tardi. Bastavano, come si vede “un secchio di vernice bianca e un pennello” per realizzare ciò che si è atteso – e chiesto – per anni.

Le normative, gli esempi e i tracciati non mancavano.

È mancata, piuttosto e palesemente, la volontà politica e la capacità decisionale. La Giunta pur spacciandosi per fautrice di mobilità sostenibile l’ha messa solo sui muri con inutili manifesti. In molte città da anni queste soluzioni ci sono contribuendo a cambiare parte delle abitudini e migliorare la convivenza tra i mezzi.

Qui a Lecco invece solo ora, con la campagna elettorale alle porte, per cercare di recuperare consenso tra i suoi elettori almeno con queste linee sull’asfalto dopo anni di parole e fallimenti (mezze strade scolastiche, carente servizio bus, folli cambi di direzione, ponti chiusi, parcheggi tolti, strade nei boschi, mancati controlli) la Giunta fa quello che doveva e poteva fare da tempo.

Servirebbero elezioni una volta l’anno.

Perché non è qualche spot sui muri che cambia la vita delle persone.

Per non lasciare a metà questo primo piccolo passo si dovranno però prontamente affiancare misure concrete di sicurezza: semafori intelligenti che favoriscano le bici, “case avanzate” ai semafori per permettere la sosta davanti alle auto, un ridisegno dei parcheggi che riduca i rischi per ciclisti e automobilisti in manovra. Solo allora queste strisce potranno trasformarsi da gesto estetico elettorale a scelta d’attenzione a chiunque usa la strada.