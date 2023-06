L’esperto planetario di fallimenti amministrativi in proprio – Teatro, Tribunale, Villa Ponchielli, Alta scuola di chef, Teatro Lariano, Cinema multisala, candidatura a Sindaco, ect ect, come una megera del malaugurio degli alti piani pubblici, cassandra fallimenti anche altrui, in questo caso della Giunta Gattinoni.

Dopo quello del nuovo municipio conferma che fallirà anche il nuovo hub dei bus in Via Balicco.

Parla di spaccio più come augurio per aver ragione che per reale pericolo.

Li ci sarà l’hub dei 7 bus extraurbani mica l’autonoleggio con conducente per i weekend dei figli della borghesia.



Parla di duri sacrifici fatti dalle famiglie per comprare gli appartamenti lì sopra quel fazzoletto di verde, con pazienza gli va detto che appartamenti da 400/500mila euro sono duri sacrifici solo se li han dovuti pagare in monete da un euro.

E alla fine anche lui vuole aggiungere il suo biglietto del fallimento.

Non propone infatti una soluzione reale, sventola quella che aveva lui ma che oramai non sì può realizzare nemmeno fosse l’unica.



Per il momento il vero fallimento definitivo è vedere che di Valsecchi ce n’è un altro.

Gattinoni.

Dr. Pulpito Inverso

“Ufficiale giudiziario”