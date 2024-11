L’OPINIONE/PAOLO TREZZI: “16.000 BUONI PASTO PER GLI SPOT DEL SINDACO”

Cara Lecconews

Una cifra pazzesca e imbarazzante: 40.000€ l’equivalente di 16.000 buoni pasto per la mensa scolastica è quanto il Sindaco Gattinoni ha deciso di spendere invece che a sostegno delle famiglie per sostenere lui e poter avere spot e interviste sui giornali.

Lo si era già evidenziato da qualche giorno e ieri anche meglio in Consiglio comunale.

L’ennesima continua quantità di rivoli di spese discutibili costella ormai questa Amministrazione come è più delle altre.

Basterebbe guardare le Determine o la sezione sul Sito istituzionale che obbliga per Legge gli Enti a rendicontarle.

Ieri in Aula il Consigliere Giovanni Tagliaferri in 30 secondi è stato chiaro e lapidario, smontando le chiacchiere retoriche e imbarazzanti – ma purtroppo non imbarazzate – dell’Assessore Pietrobelli e di Alberto Anghileri consigliere della Sinistra che cambia idea a seconda se è all’opposizione o in maggioranza…

I 40.000€ messi a variazione di Bilancio per gli spot del Sindaco sarebbe stato possibile convertirli e usarli per 7272 buoni pasto, quelli al prezzo massimo attuale che pagano le famiglie, 5,50€, ma appunto a ben 16.000 buoni pasto per quelle famiglie con l’isee al livello più basso possibile.

E in più, che rabbia, solo pochi mesi fa Sindaco, Assessore e maggioranza avevano bocciato la richiesta di congelare almeno gli aumenti del costo del buono pasto proprio a queste famiglie più fragili e alzare l’esenzione sul l’IRPEF comunale.

Bocciato, serviva e servono per pagare gli spot e le interviste al Sindaco.

Spendono milioni dei cittadini e poi non hanno un euro per il carrello della spesa.

Paolo Trezzi